У Нігерії підозрювані бойовики вбили 10 військових — Daily Maverick

У штаті Борно на північному сході Нігерії під час скоординованого нападу на військову базу загинули щонайменше 10 військовослужбовців, ще понад 20 людей дістали поранення. Як повідомляє Daily Maverick, до атаки можуть бути причетні бойовики Boko Haram.

Напад у районі Гузамала

За словами двох військових джерел, напад стався у вівторок увечері в районі місцевого самоврядування Гузамала. Нападники подолали опір військових, знищили військову техніку та підпалили частину розташованого неподалік села Майрарі.

Джерела, які говорили на умовах анонімності, оскільки не уповноважені спілкуватися з медіа, також повідомили про загибель щонайменше п’ятьох цивільних і лісового охоронця. Речник військових капітан Мохаммед Гоні не відповів на дзвінки та повідомлення з проханням прокоментувати атаку.

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Захоплення човнів рибалок

Перед нападом на базу бойовики захопили понад 40 рибальських човнів у селі Тумбун-Баребарі на березі озера. Про це розповів рибалка Джибрін Хасан, який втратив свій човен під час рейду.

Інший рибалка, Бабагана Мухаммад, заявив, що атаки відбувалися одночасно, але рибалок не чіпали. Напади ісламістських угруповань, зокрема Boko Haram та «Ісламської держави в Західній Африці» (ISWAP), останніми тижнями посилилися попри багаторічні військові операції на північному сході Нігерії.

Минулого тижня нігерійські військові повідомляли, що відбили атаку на військову позицію в штаті Борно та вбили понад 25 бійців ISWAP. Відомостей про втрати урядових сил у тому зіткненні не оприлюднювали.

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