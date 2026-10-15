У Нігерії почали масовий розгляд справ про тероризм — Premium Times Nigeria

У Нігерії у Федеральному високому суді в Абуджі розпочали новий етап масового розгляду справ підозрюваних у тероризмі. Слухання у четвер відбувалися одночасно в різних залах судового комплексу перед вісьмома суддями, повідомляє Premium Times Nigeria.

Вісім суддів і кілька днів слухань

Серед суддів, які розглядають справи, — Бінта Ньяко, Джеймс Омотошо, Салім Ібрагім, Емека Нвіте, Обіора Егвуату, Хаува Їлва, Джойс Абдулмалік і Пітер Ліфу. Очікується, що цей етап слухань триватиме кілька днів.

Перед суддею Салімом Ібрагімом у четвер мали постати 34 обвинувачені, а перед суддею Пітером Ліфу — 25. До переліку осіб, яким мали пред’явити обвинувачення перед суддею Ібрагімом, увійшли Іса Ісмаїл, Алай Гоні, Булама Лавал, Гарба Ібрагім, Маллам Моду Абба Кічі, Лавал Альхаджі Мамман та Усман Абубакар.

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Попередні етапи розгляду

Групу обвинувачення федерального уряду очолив директор федеральної служби публічних обвинувачень Ротімі Оєдепо. Захист підозрюваних представляла команда на чолі з генеральним директором Ради юридичної допомоги Алію Абубакаром.

Під час попереднього масового розгляду справ у червні уряд домігся близько 479 обвинувальних вироків. Тоді 28 обвинувачених звільнили, одного виправдали, а 224 справи відклали для продовження розгляду. У квітні впродовж чотирьох днів влада розглядала справи 508 обвинувачених: 386 із них засудили, вісьмох звільнили, двох виправдали, а 112 справ перенесли на наступний етап.

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