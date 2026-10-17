У Нігерії повідомили про затримання Файсала Майни — сина колишнього голови розформованої Робочої групи з реформи пенсійної системи Абдулрашіда Майни. За даними Premium Times Nigeria, яке посилається на TheCable, він переховувався з 2020 року після того, як, за версією слідства, порушив умови застави та залишив країну.

Повідомлення про затримання

TheCable повідомило, що Файсала Майну затримала Служба державної безпеки Нігерії — SSS, також відома як DSS, — і передала Комісії з економічних та фінансових злочинів (EFCC). За словами неназваного джерела видання, затримання нібито відбулося після отримання інформації про таємне повернення Майни до Нігерії.

За інформацією TheCable, співробітники SSS вистежили Майну в районі Карсана в Абуджі, а потім передали його EFCC. Медійний підрозділ SSS і речник EFCC не відповіли на запити Premium Times Nigeria щодо цієї справи на момент публікації.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вирок у справі про відмивання коштів

У 2020 році EFCC висунула Файсалу Майні обвинувачення за трьома пунктами, пов’язаними з відмиванням коштів. Йому надали заставу, однак, за даними видання, він нібито порушив її умови та виїхав із країни. Судовий розгляд продовжився за його відсутності, і в жовтні 2021 року Федеральний високий суд в Абуджі засудив його до 14 років ув’язнення.

Суд установив, що Файсал Майна використовував фіктивний рахунок у United Bank for Africa, через який його батько, за висновком суду, відмив 58,1 млн найр. Кошти надходили на рахунок, відкритий на ім’я Alhaji Faisal Farm 2, а згодом знімалися Файсалом Майною та його батьком у період із жовтня 2013 року до червня 2019 року.

У листопаді 2022 року Апеляційний суд залишив обвинувальний вирок чинним, але скоротив строк покарання з 14 до семи років. Суд зазначив, що особі, засудженій уперше, не слід було призначати максимальне покарання.

Читай нас у