У Нігерії представили п’ять запланованих фіскальних реформ — Premium Times Nigeria

Уряд Нігерії планує запровадити п’ять масштабних реформ у фіскальній сфері, щоб поліпшити умови ведення бізнесу, стимулювати економічне зростання та залучити інвестиції. Про це міністр фінансів і координуючий міністр економіки Нігерії Тайво Ойєделе заявив 14 жовтня на Нігерійському інвестиційному форумі в Бангкоку, Таїланд, повідомляє Premium Times Nigeria.

Форум відбувся на полях щорічних зустрічей Світового банку та Міжнародного валютного фонду. У ньому взяли участь корпоративні інвестори, банкіри, урядовці та інші учасники. Захід організували для представлення інвестиційних можливостей Нігерії та стратегічних розмов з інвесторами.

П’ять напрямів

До пріоритетних напрямів міністр відніс сільське господарство і продовольчу безпеку, електроенергетику, регулювання, стримування інфляції та управління даними. Він пов’язав продовольство з інфляційним тиском і заявив, що уряд має намір визначити конкретні джерела цього тиску та знизити інфляцію до однозначного рівня.

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Ойєделе також назвав енергопостачання однією з ключових проблем для економіки країни. За його словами, уряд розглядає стратегії щодо тарифів, які відображають ринкову вартість, роботи системи передачі електроенергії та підвищення її ефективності.

Регулювання та дані

Міністр заявив, що надмірне регулювання, нечіткі правила та інші адміністративні бар’єри для бізнесу, за оцінкою уряду, коштують країні більше, ніж сукупні надходження від корпоративного податку, податку на доходи фізичних осіб і податку на додану вартість. За його словами, влада вже почала розробляти рамкову програму економічної політики.

Окремо уряд має намір уніфікувати та зробити доступними фіскальні дані, зокрема показник співвідношення податкових надходжень до ВВП. Ойєделе сказав, що нині різні установи наводять різні цифри. Влада планує публікувати оновлювані дані на сайті Міністерства фінансів Нігерії.

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