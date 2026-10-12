У Нігерії представили SOP для захисту нафтогазових об’єктів — Premium Times Nigeria

В Абуджі, Нігерія, радник з національної безпеки Нуху Рібаду представив стандартну операційну процедуру для захисту нафтогазової інфраструктури країни. Документ має координувати роботу державних силових і розвідувальних структур, приватних підрядників, які здійснюють нагляд, та інших учасників галузі, повідомляє Premium Times Nigeria.

Повна назва документа — «Стандартна операційна процедура для державних органів безпеки і розвідки, приватних підрядників із нагляду та інших зацікавлених сторін у межах загальногалузевої архітектури безпеки нафтогазового сектору Нігерії». Його презентували за участі високопосадовців, представників силових і розвідувальних відомств та учасників індустрії.

Єдині правила для учасників системи

За словами Рібаду, вуглеводневі активи важливі для економічної стабільності та розвитку Нігерії, однак сектор потерпає від крадіжок нафти, пошкодження трубопроводів, незаконної переробки сировини та іншої злочинної діяльності. Процедуру розробили після консультацій за участі збройних сил, служб безпеки й розвідки, Nigerian National Petroleum Company Limited, регуляторів, приватних підрядників та інших сторін.

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Документ покликаний поліпшити взаємодію між установами, визначити систему командування й контролю та уніфікувати правила спостереження, затримання, тримання під вартою і вивезення вилучених нафтопродуктів. Він також передбачає спільні процедури для обміну розвідданими, повідомлень про інциденти, спільних операцій, розслідувань, використання технологій спостереження та поводження з вилученими вуглеводнями.

Пропозиція щодо доопрацювання документа

Генеральний директор NNPCL Башир Оджуларі, якого представляли на заході, заявив, що компанія підтримує цілі процедури та ідею єдиної системи безпеки. Водночас він запропонував надати зацікавленим сторонам 60 днів для доопрацювання окремих положень і погодження їх на рівні відповідних установ.

Оджуларі зазначив, що положення, які покладають обов’язки на NNPCL та її партнерів, мають пройти внутрішні процедури розгляду і, за потреби, схвалення радою компанії. Рібаду наголосив, що результативність документа залежатиме від його виконання, та закликав учасників системи дотримуватися професійних стандартів, обмінюватися інформацією і поважати повноваження інших установ.

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