У Нігерії SERAP подала позов до виборчої комісії через ₦126 млрд — Premium Times Nigeria

У Нігерії громадська організація Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) подала позов до Незалежної національної виборчої комісії (INEC). Вона вимагає розкрити детальну інформацію про використання понад ₦126,46 млрд бюджетних коштів, призначених для виборчих операцій. Як повідомляє Premium Times Nigeria, позов подали минулого тижня до Федерального високого суду в Абуджі.

У справі № FHC/ABJ/CS/2507/2026 SERAP просить суд зобов’язати INEC надати відомості про витрачання, використання та виплати цих коштів, зокрема на закупівлю виборчих матеріалів, обладнання й автомобілів. Організація також домагається повного фінансового та документального звіту із сумами виплат, даними одержувачів платежів, підрядників і їхніх кінцевих бенефіціарів.

Висновки аудиторського звіту

SERAP посилається на аудиторський звіт генерального аудитора Федерації за 2023 рік, оприлюднений 7 серпня 2026 року. Згадані у звіті операції охоплюють період від січня до грудня 2022 року, а в окремих випадках — до 31 грудня 2023 року.

За цитованими у позові висновками аудитора, INEC із порушенням процедур виплатила понад ₦112,15 млрд за виборчі скриньки, пристрої та матеріали без конкурентних торгів або сертифіката BPP про відсутність заперечень. Аудитор, за даними SERAP, не виявив доказів закупівлі цих товарів. У позові також зазначено, що контракти надали компаніям, компетенції, досвід, виробничі потужності, адреси та розташування виробництв яких були невідомими.

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Операції, згадані в позові

Серед інших операцій, на які звернули увагу аудитори, — понад ₦1,05 млрд на автомобілі Toyota Prado TXL 2021 року без оголошення тендеру, конкурентних торгів та оцінювання заявок. Ще понад ₦3,13 млрд, згідно з матеріалами позову, виплатили чотирьом підрядникам за виборчі посібники, матеріали суворого обліку та бланки результатів до укладення контрактів.

Також ідеться про понад ₦9,24 млрд за 22 контракти на схожі товари й послуги. Аудитор припустив, що контракти могли штучно розділити для обходу процедур закупівель. Окремо аудит охоплює ₦129,38 млн на послуги фінансового аудиту, понад ₦504 млн на пристрої для акредитації та понад ₦235 млн, виплачених некваліфікованим підрядникам за спальні мати й цифрове архівування.

SERAP заявила, що INEC має надати документальні та матеріальні докази закупівлі виборчих матеріалів, а також повідомити про їхнє поточне місцезнаходження і стан. Дату слухання у справі ще не призначили.

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