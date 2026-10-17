У Нігерії в атаках загинули понад 125 людей — The Hindu

У Нігерії внаслідок окремих нападів загинули понад 25 військовослужбовців і більш як 100 дрібних золотошукачів. Озброєні чоловіки на мотоциклах атакували їх у штаті Замфара на північному заході країни.

Напад у штаті Замфара

Про кількість загиблих у Замфарі повідомили військове джерело, представник влади та троє місцевих жителів. Як повідомляє The Hindu, цей інцидент стався раніше за напад на військову позицію на північному сході Нігерії.

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Бій у штаті Борно

В іншому випадку нігерійські військові відбили напад на військову позицію в північно-східному штаті Борно. За даними військових джерел і представника цивільних сил оборони, під час бою військові вбили понад 25 бойовиків, пов’язаних з «Ісламською державою». Кількість втрат серед нігерійських військових у цьому зіткненні не уточнюється. Напад засвідчив збереження загрози з боку ісламістських повстанців на північному сході Нігерії, попри багаторічні військові кампанії проти Boko Haram та його відгалуження.

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