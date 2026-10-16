У Нігерії відкрили Перший міст через Нігер після ремонту — Premium Times Nigeria

У Нігерії відновили рух Першим мостом через річку Нігер, який сполучає Онічу в штаті Анамбра з Асабою у штаті Дельта. Міністр робіт Нігерії Девід Умагі офіційно відкрив міст у четвер після 38 днів закриття для аварійного ремонту та реабілітації, повідомляє Premium Times.

Ремонт затягнувся через дощі

Міст закрили 7 вересня. Спочатку ремонтні роботи планували завершити до 21 вересня, однак згодом термін закриття продовжили на невизначений час через тривалі опади.

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На церемонії відкриття, за даними видання, були присутні федеральні посадовці, представники штатів Анамбра та Дельта, а також традиційні правителі з обох штатів. Умагі подякував підрядникам за виконані роботи та заявив, що реабілітація має поліпшити транспортний рух і безпеку користувачів дороги.

Міст між Онічою та Асабою

Перший міст через Нігер завершили у 1965 році; його збудувала французька будівельна компанія Dumez. Він з'єднує Онічу та Асабу. У матеріалі також зазначається, що Другий міст через Нігер, будівництво якого почали у 2018 році для зменшення навантаження на перший, ввели в експлуатацію у травні 2023 року.

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