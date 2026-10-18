У Нігерії вилучили 8,7 тонни трамадолу в порту Лагоса — Premium Times Nigeria

Національне агентство Нігерії з контролю за наркотиками (NDLEA) повідомило про вилучення в порту Апапа в Лагосі 8 725 кілограмів порошкового трамадолу. Вантаж прибув з Індії та був задекларований як кукурудзяний крохмаль, однак лабораторний аналіз підтвердив, що в 349 мішках містився гідрохлорид трамадолу, повідомляє Premium Times Nigeria.

За оцінкою NDLEA, вартість партії перевищує 6,98 млрд найр. Директор агентства з медіа та адвокації Фемі Бабафемі також заявив, що в порту Тінкан вилучили 55 кілограмів канабісу сорту Canadian Loud. Речовину, оцінену в 165 млн найр, за даними агентства, знайшли в автомобілі Toyota Sienna в 40-футовому контейнері.

Операції в Лагосі

У районі Ідумота співробітники NDLEA провели рейд у магазині та затримали Елізабет Чідеру Калу. За даними агентства, там вилучили 10 600 ампул діазепаму та 6 500 таблеток Molly.

Також NDLEA повідомило про перевірку вантажівки, що їхала від ринку Trade Fair через район Іяна-Оба. У ній нібито знайшли 18 000 таблеток трамадолу дозуванням 250 мг, захованих у коробках із маркуванням інсектициду Rambo. Агентство назвало затриманими менеджера з навантаження Таджудіна Адедунтана та його помічника Азіза Сікіру.

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Вилучення в інших штатах

У штаті Едо під час рейдів 15–16 жовтня, за даними NDLEA, затримали шістьох людей. Агентство заявило, що у 85-річної Грейс Ехімеки виявили 179 кілограмів канабісу, а у 53-річного Айо Айгберадіона — 220,8 кілограма.

У штаті Ондо 17 жовтня агентство знищило плантацію канабісу площею три гектари в лісі Okemoro Isinbode Camp. Вагу рослин оцінили у 7 500 кілограмів. Під час операції, за повідомленням NDLEA, затримали п'ятьох осіб і вилучили 1 281 кілограм канабісу, насіння та свіжих стебел. Окремо в районі Амейїнті міста Ово затримали 53-річного Окунебе Ндіді; NDLEA заявило про вилучення у нього 375 кілограмів канабісу.

У штаті Баучі агентство повідомило про затримання чоловіка, який їхав автомобілем із 894 800 пігулками, ідентифікованими як капсули трамадолу та таблетки Exol-5. Також NDLEA заявило про вилучення 265 кілограмів канабісу з покинутого автомобіля. У штаті Кадуна під час рейду в селі Каїмі, за даними агентства, вилучили 496,5 кілограма канабісу.

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