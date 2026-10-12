У Нігерії закликали знизити іпотечні ставки до однозначних — Premium Times Nigeria

У Нігерії федеральний уряд спільно з урядами штатів розпочав роботу над механізмами спрощення та зміцнення іпотечної і земельної систем для прискорення забезпечення доступним житлом. Про це на відкритті 15-го засідання Національної ради з питань земель, житла та міського розвитку в місті Сокото заявив комісар штату Сокото з питань земель, житла, геодезії та містобудування Насіру Дантсохо, повідомляє Premium Times Nigeria.

Пропозиції щодо іпотеки

Дантсохо виступив за зниження відсоткових ставок за іпотечними кредитами з нинішнього двозначного рівня до однозначного. Він також запропонував продовжити строк погашення іпотеки з 25 до 35 років, аби виплати стали доступнішими.

Посадовець закликав розширити доступ до іпотеки за межі формального державного та приватного секторів. За його словами, до системи житлового фінансування мають залучити працівників неформального сектору, зокрема торговців і фермерів, які часто не охоплені відповідними програмами. Він також звернувся до фінансових установ, зокрема Федерального іпотечного банку Нігерії, із закликом забезпечити достатнє фінансування та гнучкі графіки платежів для людей із сезонними доходами. Як приклад він навів фермерів, які могли б погашати кредит після збору врожаю.

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Цифровізація земельних реєстрів

Дантсохо наголосив на потребі цифровізувати земельне адміністрування у штатах, щоб підвищити ефективність і прозорість процедур. Він також заявив, що дефіцит житла в Нігерії перевищує 14,5 млн одиниць, а близько 50,6 млн людей живуть у небезпечних будинках.

Постійний секретар міністерства земель, житла, геодезії та містобудування штату Сокото Мої Тамбувал заявив, що штат продовжує земельні реформи, зокрема цифровізацію земельних записів, скорочення строків оформлення документів на землю та виділення ділянок для масового житлового будівництва в межах федеральної програми Renewed Hope Housing Programme. У зустрічі на тему зміцнення іпотечної, земельної та інституційної систем взяли участь земельні адміністратори, приватні девелопери та інші учасники з 36 штатів Нігерії.

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