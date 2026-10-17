У Нігерії закрили незаконну золоту копальню, яку залишили 4 тисячі старателів — Mongabay

У Нігерії військова операція сприяла закриттю незаконної золотої копальні Кіла в національному парку Гашака-Гумті. За даними Mongabay, ділянку залишили понад 4 тисячі старателів.

Виконавчий директор природоохоронної організації Africa Nature Investors Foundation (ANI) Тунде Моракіньйо заявив, що до прибуття нігерійських військових у липні 2026 року старателі вже покинули місце видобутку. За його словами, під час операції не стріляли, а бульдозери засипали ями та шахти. ANI допомагає державі управляти парком.

Тиск на національний парк

Національний парк Гашака-Гумті, створений 1991 року, розташований у штатах Адамава і Тараба біля кордону з Камеруном та займає 6 731 квадратний кілометр. Це найбільший національний парк Нігерії, де живе нігерійсько-камерунський шимпанзе Pan troglodytes ellioti, що перебуває під загрозою зникнення. У парку також росте понад тисяча видів рослин і є сотні видів птахів та метеликів.

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Очільник Національної служби парків Нігерії Ібрагім Муса Гоні назвав незаконний видобуток дедалі більшою загрозою для природоохоронних територій. Він підтвердив загибель двох рейнджерів у Гашака-Гумті у 2025 році та повідомив, що ще одного того року поранили ножем. Моракіньйо стверджував, що до торгівлі золотом могли бути причетні фінансисти з політичними зв’язками й озброєні угруповання, однак Mongabay не зміг незалежно перевірити ці твердження та обставини загибелі рейнджерів.

Потреба в альтернативному заробітку

Колишні старателі та жителі Кіли розповіли Mongabay, що видобуток золота був джерелом доходу не лише для працівників копальні, а й для торговців, продавців їжі та інших мешканців. Частина людей після закриття почала перевозити пасажирів мотоциклами, інші вирушили на нові місця видобутку в Нігерії або сусідньому Камеруні.

Гоні визнав, що старателі можуть повернутися до парку. Рейнджери контролюють район Кіли та прилеглі буферні зони, отримуючи інформацію від місцевих добровольчих груп. ANI заявляє, що утримує понад 180 рейнджерів, підтримує фермерство, тваринництво, мікрофінансування й освіту, а також будує школу в Кілі. Водночас конкретного плану переходу мешканців Кіли до альтернативних джерел доходу з визначеними фінансуванням і термінами не представили.

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