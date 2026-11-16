Затримали баскетболіста зі США, який у двох валізах віз 34 кг канабісу — BBC News

В аеропорту Лагоса в Нігерії затримали 28-річного професійного баскетболіста зі США. У двох його зареєстрованих валізах виявили 33,95 кг канабісу, повідомляє BBC News з посиланням на Національне агентство Нігерії з контролю за наркотиками (NDLEA).

NDLEA ідентифікувало затриманого як Greene Da'monte Khiree — громадянина США зі штату Джорджія. За даними агентства, він прибув до Нігерії з Таїланду транзитом через Об'єднані Арабські Емірати.

Обставини затримання

У заяві, оприлюдненій у неділю, NDLEA повідомило, що чоловіка затримали в середу. За версією відомства, працівники аеропорту помітили, як він залишив дві зареєстровані валізи та намагався вийти з аеропорту лише з ручною поклажею.

Агентство заявило, що на валізах було вказано ім'я затриманого. У них нібито містилися 32 пакунки різновиду канабісу, відомого як Loud, який NDLEA назвало сильним. Також, за даними відомства, у багажі знайшли пристрій для відстеження.

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Дані агентства та реєстру FIBA

NDLEA заявило, що перевірка телефону затриманого вказала на його обізнаність і можливу причетність до незаконного обігу наркотиків. За даними агентства, чоловік сказав, що грав у професійний баскетбол у Таїланді та приїхав до Нігерії, щоб «будувати зв'язки» для кар'єри.

Публічно він не коментував ці твердження. Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) має у своєму реєстрі гравця на ім'я Damonte Greene, остання зазначена поява якого — на турнірі Phuket Elite Cup у Таїланді 26 вересня.

За даними ООН, Нігерія, яку раніше переважно вважали транзитним пунктом наркотрафіку, дедалі більше стає виробником, споживачем і розповсюджувачем незаконних наркотиків.

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