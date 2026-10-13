У Нігерії затримали ексгубернатора Рочаса Окорочу — Premium Times Nigeria

У столиці Нігерії Абуджі поліція затримала колишнього губернатора штату Імо та колишнього сенатора від Імо-Вест Рочаса Окорочу. Після приблизно години допиту політика звільнили під заставу, повідомляє Premium Times Nigeria.

Затримання та допит

Окорочу затримали ввечері в понеділок у готелі REIZ Continental у центрі Абуджі. Речник поліції Анієте Інієду підтвердив телеканалу Channels TV, що, за даними поліції, затримання пов’язане з твердженнями про кримінальну змову, підробку та видавання себе за іншу особу.

За словами речника, колишнього губернатора попросили прибути до штаб-квартири поліції у вівторок для подальшого допиту, оскільки розслідування триває. Поліція також заявила, що Окорочу не з’являвся на попередні виклики щодо цих тверджень. Спершу його викликали до штаб-квартири 2 вересня, але на прохання адвокатів зустріч перенесли на 8 вересня. На цю дату він, за повідомленням видання, також не прибув.

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Суперечка навколо праймеріз

Окорочу є членом правлячої партії Конгрес усіх прогресивних сил і претендував на висунення кандидатом від округу Імо-Вест. На праймеріз партії 18 травня переміг губернатор штату Імо Хоуп Узодімма, якого згодом визнала Незалежна національна виборча комісія Нігерії.

Водночас з’явився інший документ, за яким переможцем праймеріз нібито був Окорочу із 150 780 голосами. За первинними результатами, Узодімма отримав 230 464 голоси, а Окорочу — 1 098. Виборча комісія звернулася до Служби державної безпеки та поліції з проханням перевірити походження й автентичність спірного документа. У серпні Окорочу також подав позов проти комісії, Узодімми та партії.

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