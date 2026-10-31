У Німеччині 2025 року народилися близько 654 тисяч дітей — Der Spiegel

У Німеччині 2025 року народилися близько 654 тисяч дітей — це найнижчий показник від завершення Другої світової війни. Як повідомляє Der Spiegel, за десятиліття кількість народжень у країні скоротилася приблизно на 11%.

Менше потенційних матерів

Дослідження Інституту німецької економіки в Кельні прогнозує, що низька народжуваність зберігатиметься в осяжному майбутньому. Один із чинників — очікуване скорочення кількості жінок віком від 25 до 39 років, у якому вони найчастіше народжують дітей. До 2035 року їхня чисельність по країні може зменшитися на 10,2% порівняно з 2025 роком.

Автор дослідження Відо Гайс-Тене використав дані прогнозу чисельності населення. Він також зазначив, що тенденція може бути ще сильнішою, якщо попередні припущення щодо міграції виявляться надто оптимістичними.

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Відмінності між сходом і заходом

У східних німецьких землях кількість народжень за останні десять років зменшилася на третину. Серед матерів із німецьким громадянством спад перевищив 40%. На заході країни скорочення становило від 6% до 8%.

Дослідження очікує різну динаміку в регіонах: на сході чисельність молодих жінок ще зменшуватиметься, а після 2030 року може почати повільно зростати. На заході спад прогнозують і після 2035 року.

Середня кількість дітей, яких народжує одна жінка в Німеччині, 2025 року знизилася до 1,32 — найнижчого рівня приблизно за 30 років. Гайс-Тене вважає, що політика має полегшити батькам рішення про народження дітей, зокрема через поліпшення послуг з догляду за дітьми. На його думку, заходи сімейної політики не слід скорочувати.

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