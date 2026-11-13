У Німеччині AfD планує висунути ексфутболіста Бертольда на посаду президента — Tagesschau

Німецька партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) планує висунути колишнього футболіста Томаса Бертольда кандидатом на посаду федерального президента. Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на інформацію столичного бюро ARD.

Офіційно кандидатуру мають обговорити та затвердити в суботу на конференції федерального правління AfD за участю керівників земельних осередків партії. Раніше повідомляли, що кандидатом буде «людина із середини суспільства».

Вибори 30 січня

Висунення власного претендента AfD має переважно символічне значення. Федеральні збори Німеччини, які обирають главу держави, зберуться 30 січня. За даними Tagesschau, найбільші шанси здобути більшість має політикиня Християнсько-соціального союзу Ільзе Айгнер, яку висунули Союз ХДС/ХСС та Соціал-демократична партія Німеччини. Вона може змінити на посаді Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Під час попередніх виборів федерального президента у 2022 році AfD висувала колишнього керівника об’єднання Werte-Union Макса Отте. Після цього його виключили з Християнсько-демократичного союзу.

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Кар’єра Бертольда

Томас Бертольд народився 1964 року. Захисник грав, зокрема, за «Айнтрахт» із Франкфурта, «Баварію» та «Штутгарт», провів 62 матчі за національну збірну Німеччини та 1990 року став чемпіоном світу в Італії. Після завершення ігрової кар’єри він працював менеджером «Фортуни» з Дюссельдорфа і футбольним експертом для кількох медіа.

Під час пандемії COVID-19 Бертольд публічно критикував тодішні обмеження, називаючи їх у 2020 році «цілком надмірними». На заході «Querdenken 711» у Штутгарті він заявив, що його довіра до політичного керівництва опустилася «нижче нуля».

Політик Соціал-демократичної партії Німеччини Ральф Штегнер різко розкритикував імовірне висунення Бертольда. Водночас він зазначив, що позитивно оцінює залучення відомих спортсменів після завершення кар’єри до суспільної та волонтерської діяльності.

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