Вищий земельний суд Тюрингії в Єні, Німеччина, засудив 66-річного чоловіка з Іраку до чотирьох років і семи місяців позбавлення волі за членство в іноземній терористичній організації. Суд визнав доведеним, що чоловік приєднався до терористичного угруповання «Ісламська держава» у 2014 році. Вирок поки не набув законної сили, повідомляє Der Spiegel.

Робота в пропаганді та участь у боях

За даними суду, обвинувачений виконував в ІДІЛ різні завдання. Спочатку він обіймав керівну посаду в медійному та пропагандистському підрозділі угруповання. У липні 2015 року чоловік зазнав тяжких поранень під час боїв в Іраку.

У 2015 і 2016 роках він виконував завдання в ісламській поліції та продовжував брати активну участь у бойових діях. За це отримував платню й інші грошові виплати для себе та своєї родини. Суд також зазначив, що чоловік значною мірою визнав членство в ІДІЛ і свою діяльність як інструктора.

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Суд відкинув версію про примус

Чоловік, який народився 1960 року та походить із Мосула, залишив Ірак у другій половині 2017 року. З грудня минулого року він перебуває під вартою. У суді він стверджував, що вступив до ІДІЛ не добровільно, а погодився співпрацювати, аби убезпечити свою сім’ю.

Суд визнав ці пояснення захисною версією, яку спростували докази, зокрема списки членів угруповання та пропагандистське відео. Генеральна прокуратура вимагала шість років ув’язнення, тоді як захист просив виправдати підсудного або призначити покарання з випробуванням. Суд постановив продовжити тримання чоловіка під вартою.

Під час призначення покарання суд врахував, що безпосередня участь засудженого у вбивствах чи злочинах проти людяності не була предметом цього провадження. Обтяжувальною обставиною назвали особливу небезпечність ІДІЛ як терористичного угруповання.

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