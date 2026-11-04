У Німеччині фото полярного сяйва допомогли дослідити червоне світіння — Der Spiegel

Фотографії полярного сяйва, зроблені над Німеччиною у травні 2024 року, допомогли дослідникам краще зрозуміти раніше неописане явище червоного світіння в небі. Про це повідомляє Der Spiegel.

Світлини з Нижньої Саксонії

Для дослідження використали видовищні знімки, зафіксовані в Німеччині, зокрема в федеральній землі Нижня Саксонія. На одній зі світлин полярного сяйва над Брауншвейгом видно виразні яскраві смуги в небі. Підпис до зображення також ідентифікує це явище як полярне сяйво над містом.

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За даними видання, ці зображення дали нові підказки щодо виникнення червоних полярних сяйв. Der Spiegel називає досліджуване світіння феноменом, який раніше не був описаний. Саме фотографії, отримані під час явища у травні 2024 року, допомогли уточнити його розуміння.

Участь фотографів-аматорів

Der Spiegel повідомляє, що до подальших досліджень мають долучитися фотографи-аматори. Їхні знімки можуть стати матеріалом для вивчення подібних проявів полярного сяйва.

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