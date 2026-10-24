У Німеччині горить Кельштайнхаус на Оберзальцберзі — Der Spiegel

У Німеччині в Кельштайнхаусі на Оберзальцберзі в Берхтесгадені сталася велика пожежа. Будівля розташована на висоті 1834 метри, повідомляє Der Spiegel.

Гасіння пожежі триває

За даними поліції Південної Баварії, перші рятувальні служби прибули на місце о 21:52 і виявили масштабну пожежу. Гасіння вогню триває.

За попередніми даними, постраждалих немає. У поліції заявили, що на момент пожежі в будівлі, де нині працює гірський ресторан, нікого не було. Причину займання поки не встановили.

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Будівля часів нацистського режиму

Кельштайнхаус завершили у 1938 році. Він був розташований у закритій для громадськості житлово-урядовій зоні нацистського керівництва на Оберзальцберзі. Із 1952 року в будівлі працює гірський ресторан.

Будинок на гірській вершині призначався для використання високопосадовцями нацистського режиму. Адольф Гітлер відвідував його лише кілька разів. До споруди веде Кельштайнштрасе, якою нині можуть користуватися лише автобуси, а останні приблизно 125 метрів до будівлі долає прокладений у скелі позолочений ліфт.

У воєнних фільмах США Кельштайнхаус називали Eagle’s Nest. На відміну від інших будинків нацистських керівників на Оберзальцберзі, споруда не зазнала пошкоджень під час атак союзників. Нині на цій території також працює документаційний центр.

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