У Німеччині IG Metall розпочала попереджувальні страйки — Der Spiegel

У Німеччині профспілка IG Metall у ніч на неділю розпочала попереджувальні страйки в металевій та електротехнічній промисловості. Одразу після завершення дії зобов’язання не проводити страйки опівночі роботу тимчасово припинила, зокрема, нічна зміна виробника жерсті Thyssenkrupp Rasselstein в Андернаху, земля Рейнланд-Пфальц. Близько 300 працівників зібралися на протест біля воріт підприємства, повідомляє Der Spiegel.

Акція також почалася вночі на підприємстві постачальника обладнання для мобільного зв’язку RF 360 Europe/Qualcomm у Мюнхені. Наступного тижня IG Metall планує поширити протести на всю країну.

Вимоги профспілки

Профспілка прагне посилити тиск у тарифних переговорах, які охоплюють приблизно 3,7 млн працівників. Тимчасові зупинки роботи зачіпають автомобілебудування, машинобудування, електронну галузь і виробництво металів.

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IG Metall вимагає підвищення оплати праці на 5% за контрактом терміном на 12 місяців, а також гарантій збереження робочих місць і виробничих майданчиків. Голова профспілки Крістіане Беннер раніше заявила про намір провести масштабні попереджувальні страйки, оскільки пропозиція роботодавців викликала нерозуміння та обурення серед працівників.

Пропозиція роботодавців

Під час другого раунду переговорів роботодавці запропонували одноразову виплату наступного року та підвищення зарплати на 1,3% із липня 2028 року. Вони пояснили пропозицію, нижчу за інфляцію, складною економічною ситуацією та високими витратами німецької промисловості.

Точні масштаби й тривалість нинішніх страйків поки невідомі. За даними об’єднання роботодавців Gesamtmetall, під час тарифної кампанії 2024 року в попереджувальних страйках брали участь майже 290 тисяч людей на близько 1 600 підприємствах упродовж 11 днів. IG Metall тоді повідомляла про понад 600 тисяч учасників.

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