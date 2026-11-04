У Німеччині майже 40% учасників Chancen-Aufenthalt отримали право залишитися — Der Spiegel

У Німеччині 36 368 людей, які скористалися правом на проживання за програмою Chancen-Aufenthalt, до 30 вересня 2026 року отримали постійне право залишитися в країні. Це майже 40% із 91 116 дозволів на проживання, виданих у межах цієї норми, повідомляє Der Spiegel з посиланням на відповідь федерального уряду на парламентський запит депутатки від «зелених» Філіз Полат.

Умови програми

Право на проживання Chancen-Aufenthalt запровадили наприкінці 2022 року. Воно стосувалося людей зі статусом відтермінування депортації, які станом на 31 жовтня 2022 року безперервно проживали в Німеччині щонайменше п’ять років.

Учасникам видавали дозвіл на проживання строком на 18 місяців. За цей час вони мали виконати умови для отримання постійного права залишитися: переважно самостійно забезпечувати себе, мати достатній рівень німецької мови та встановлену особу або вжити всіх необхідних і прийнятних заходів для встановлення особи.

Право на проживання за цією нормою не надавали людям, засудженим за злочини, а також тим, хто навмисно повідомляв неправдиві дані про свою особу й цим перешкоджав депортації.

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Статус інших учасників

Постійне право залишитися для дорослих отримали 32 233 учасники, ще у 4 135 випадках його надали неповнолітнім і молодим людям. Станом на 30 вересня 7 131 людина ще перебувала у статусі Chancen-Aufenthalt.

Ще 27 763 колишні учасники програми перебували в Німеччині з довідкою про подану заяву на дозвіл на проживання, щодо якої рішення ще не ухвалили. До статусу відтермінування депортації повернулися 11 935 осіб, а 3 957 колишніх учасників на зазначену дату вже не перебували в Німеччині.

Інші учасники отримали інші види дозволів на проживання, їхні документи були відкликані або втратили чинність, або ж вони отримали відмову. ХДС, ХСС і СДПН у коаліційній угоді домовилися посилити міграційну політику та не продовжили дію правила Chancen-Aufenthalt. Філіз Полат розкритикувала це рішення.

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