У Німеччині міністерка праці Бербель Бас оголосила про відставку

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Федеральна міністерка праці та соціальних питань Німеччини Бербель Бас оголосила про негайну відставку з посади в уряді та крісла співголови Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Своє рішення вона пояснила особистими причинами.

"Після смерті моєї падчерки я зрозуміла, що мені потрібен час, щоб пережити горе", – написала Бас у листі, поширеному керівництвом СДПН.

За її словами, вона хоче дати собі достатньо часу для цього.

Водночас Бас розкритикувала публічні нападки на неї, зокрема з боку партнера по урядовій коаліції (ідеться передусім про тиск з боку ХДС/ХСС через затримку реформ у сфері праці та пенсій).

"Оскільки зараз я не можу знайти в собі сили, щоб у короткостроковій перспективі повною мірою виконувати свою роботу в уряді та партії, я вирішила залишити обидві посади", – додала Бас.

Водночас вона залишиться депутаткою Бундестагу.

За даними Tagesschau, новим федеральним міністром праці та соціальних питань має стати колишній прем’єр-міністр землі Рейнланд-Пфальц Александер Швайцер.

Співголова СДПН і віцеканцлер Ларс Клінгбайль заявив, що із сумом сприйняв рішення Бас і може зрозуміти його з особистої точки зору. Він також різко розкритикував нападки на Бас останніми днями. "Нападки на неї в останні дні її жалоби були непристойними. Це неприйнятно", – наголосив співголова СДПН.

Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль (від Християнсько-демократичного союзу, ХДС), зі свого боку, заявив, що відставка Бас не вплине на роботу правлячої коаліції. "Для коаліції це, звичайно, нічого не означає. Ми маємо завдання, яке повинні виконувати протягом чотирьох років", – сказав він.

За словами Вадефуля, нині Німеччині та Європі потрібна стабільність і "саме це уособлює ця коаліція".

Про це повідомляється із посиланням на Tagesschau.

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