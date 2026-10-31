У Німеччині на молодіжні протести вийшли близько 6 тисяч людей — The Independent

У Німеччині в суботу відбулися акції кампанії Gen Z regelt, учасники яких вимагали більшого фінансування освіти та зниження вартості життя. Поліція Берліна, Франкфурта й Мюнхена повідомила загалом про близько 6 тисяч демонстрантів, повідомляє The Independent.

Вимоги учасників

Демонстрації організувала кампанія Gen Z regelt, назву якої можна перекласти як «Покоління Z бере справу до рук». Акції планували провести у 34 містах, зокрема в Берліні, Франкфурті та Мюнхені.

Рух виступає проти обов’язкової військової служби та вимагає збільшити інвестиції в освіту на тлі зростання витрат для молодих жителів країни. За даними поліції, кількість учасників була значно меншою за 182 тисячі людей, яких раніше очікували організатори. На сайті кампанії було вказано близько 36 тисяч учасників.

Акції відбулися в день святкування Геловіну. Німецька влада очікувала, що вони переважно будуть мирними, однак застерігала від можливих спроб екстремістських угруповань використати рух у власних цілях.

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Реакція влади й учнівської організації

За інформацією федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини, до мобілізації підтримки долучалися представники ультралівого екстремістського середовища та деякі групи, пов’язані з іноземними екстремістськими рухами.

Перед акціями окремі підприємства в німецьких містах закрили вікна захисними щитами та планували завершити роботу раніше через побоювання можливих заворушень. Такі заходи, зокрема, вживали вздовж берлінського торгового бульвару Курфюрстендамм.

Загальнонаціональна організація, що об’єднує учнів, BSK дистанціювалася від Gen Z regelt, водночас визнавши обґрунтованість проблем учнів. Вона планує провести окремий день протестів 20 листопада. Студент Берлінського технічного університету Шон Бейкер заявив, що планує долучитися до акції, аби звернути увагу на незадовільний стан університетських будівель.

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