У Німеччині очікують 160 тисяч учасників протестів Gen Z — Channel NewsAsia

У Німеччині 31 жовтня заплановані молодіжні демонстрації у 34 містах, зокрема в Берліні, Франкфурті та Мюнхені. Організатори руху Gen Z regelt заявили, що очікують на участь більш ніж 160 тисяч людей. Учасники виступають за більше фінансування освіти та нижчу вартість життя, а також проти обов’язкової військової служби.

Як повідомляє Channel NewsAsia, акції відбуватимуться одночасно зі святкуванням Гелловіну. Німецька влада очікує, що демонстрації переважно будуть мирними, але застерігає про можливі спроби екстремістських груп використати рух для мобілізації прихильників.

Вимоги учасників

Організатори заявляють, що молоді люди відчувають дедалі більший тиск через зростання витрат. Вісімнадцятирічний Стів, який мав виступити на мітингу в Мюнхені, сказав, що уряд канцлера Фрідріха Мерца не відповів на занепокоєння молоді, натомість продовжує скорочення та покладає на неї додатковий тягар.

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За його словами, учасники продовжуватимуть користуватися правом на зібрання, доки уряд не перестане їх ігнорувати. Протести відбуваються на тлі спроб Німеччини відновити економічне зростання, а також посилення тиску на пенсійну систему й державні послуги через вихід покоління бебі-бумерів на пенсію та скорочення населення працездатного віку.

Заходи безпеки

У Берліні деякі підприємства на престижному торговому бульварі Курфюрстендамм закріпили на вікнах дерев’яні щити та планували завершити роботу раніше через побоювання можливих заворушень. Міністр внутрішніх справ землі Гессен Роман Позек заявив, що Франція не має бути прикладом у контексті пограбувань, підпалів і нападів на поліцію під час протестів.

Водночас загальнонаціональна організація школярів Німеччини BSK дистанціювалася від Gen Z regelt, але наголосила, що занепокоєння учнів є обґрунтованими. Організація планує провести окремий день протестів 20 листопада.

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