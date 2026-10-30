У Німеччині під автомайстернею знайшли близько 300 одиниць зброї — Interia

У Ремшайді, Німеччина, поліція виявила під автомайстернею чотири приховані приміщення зі зброєю та боєприпасами. За даними Interia, правоохоронці вилучили приблизно 300 придатних до використання одиниць вогнепальної зброї, майже 100 тисяч набоїв, гранати та протитанкове озброєння.

Що знайшли в сховищах

Серед вилученого було 125 кулеметів, 67 пістолетів-кулеметів, 51 пістолет, 11 револьверів і 32 одиниці довгоствольної зброї, зокрема високоточні гвинтівки. У підземних приміщеннях також зберігалися 13 одиниць протитанкового озброєння та 38 ручних гранат. На вивезення зброї й боєприпасів правоохоронцям знадобилося кілька тижнів.

Під час обшуку поліція також знайшла уніформу часів Третього рейху. Як пише місцева газета Remscheider General-Anzeiger, частину вибухових матеріалів вважали надто небезпечними для перевезення до поліцейського сховища речових доказів, тому їх підірвали в кар’єрі в Ремшайді.

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Судова справа та польський слід

60-річний власник майстерні зізнався в незаконній торгівлі зброєю. Він також заявив, що придбав у Польщі 70 чеських пістолетів-кулеметів Skorpion, які згодом доправили до Німеччини. За інформацією Remscheider General-Anzeiger, чоловік із Польщі, який брав участь у перевезенні, повідомив, що зброю транспортували до Ремшайда, сховавши в меблях. Де зрештою опинилися ці 70 одиниць зброї, встановити не вдалося.

Двоє інших чоловіків зізналися, що купували у власника майстерні пістолети-кулемети Skorpion та набої. Їх уже засудили до двох з половиною та трьох з половиною років ув’язнення. Для головного обвинуваченого домовленість між судом, прокуратурою та захистом передбачає покарання від шести до семи років позбавлення волі в обмін на зізнання у висунутих обвинуваченнях.

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