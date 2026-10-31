У Німеччині після протестів молоді сталися сутички з поліцією — France 24

У Німеччині ввечері 31 жовтня після масових молодіжних протестів сталися сутички з поліцією. Правоохоронці застосували водомети та перцевий спрей, коли частина демонстрантів відмовилася розійтися, повідомляє France 24. Кілька поліцейських зазнали поранень.

Водомети у кількох містах

Акції по країні організував рух GenZ regelt! — «Gen Z впорається». За його оцінкою, у демонстраціях узяли участь близько 120 тисяч людей. Поліція заявила, що головні акції вдень відбувалися переважно мирно, однак увечері напруження посилилося.

У Франкфурті протестувальники кидали в поліцейських предмети, а правоохоронці застосували водомети й перцевий спрей, щоб витіснити учасників акції. Поліція також використала водомети в Гамбурзі та Кельні. За її словами, демонстранти жбурляли у працівників екстрених служб феєрверки, каміння та пляшки.

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Вимоги учасників

У Берліні ввечері відбулася окрема акція, не організована GenZ regelt!. За даними поліції, там у правоохоронців кидали яйця та пляшки. У Лейпцигу поліція застосувала перцевий спрей після того, як протест став насильницьким. У Бонні поліцейський дістав легкі травми під час сутички з групою людей; також повідомлялося про кілька затримань.

Учасники денних демонстрацій виступали проти високої вартості життя, поганого стану шкіл, бюджетних скорочень і рішень політиків, які, на їхню думку, не враховують інтересів молоді. Вони також критикували зростання військових витрат і нову модель добровільної служби для збільшення чисельності війська, побоюючись повернення призову.

Протести були натхненні подібними молодіжними рухами у Франції та Італії. Рух GenZ regelt! заявив, що відкидає насильство, а також не допускає екстремістських груп, антиконституційної символіки, расизму й мови ненависті.

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