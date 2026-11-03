У Німеччині планують новий протест Gen Z regelt на 20 листопада — Der Spiegel

У Німеччині на 20 листопада планують провести чергову акцію протестного руху Gen Z regelt. Про це повідомляє Der Spiegel. Раніше десятки тисяч людей вийшли на вулиці під час протестів цього руху.

Наступна акція

Запланована на 20 листопада акція має стати наступним протестом після попередніх виступів руху. Der Spiegel характеризує ці виступи як молодіжні демонстрації, що відбувалися у багатьох містах. За даними видання, у них взяли участь десятки тисяч людей.

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Розбіжності організаторів

Після попередніх протестів організатори Gen Z regelt не дійшли згоди щодо подальших дій руху. Між ними також виникли розбіжності щодо того, хто має керувати Gen Z regelt. Видання порушує питання про подальший розвиток руху та його керівництво.

На фотографії, опублікованій разом із матеріалом, зображено протест Gen Z regelt у Лейпцигу. У підписі до знімка Der Spiegel також ставить питання про те, яким буде подальший розвиток руху.

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