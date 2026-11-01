У Німеччині понад 100 тисяч студентів протестували проти призову — Anadolu Agency

Понад 100 тисяч студентів у Німеччині в суботу вийшли на акції проти бюджетних скорочень та планів відновити військовий призов. Учасники протестів вимагали збільшити фінансування освіти й соціальної сфери замість зростання оборонних витрат, повідомляє Anadolu Agency.

У Берліні демонстрація відбулася біля Бранденбурзьких воріт. Рух Gen Z Regelt очікував близько 10 тисяч учасників, однак поліція повідомила, що на піку на акції перебували до 5 тисяч людей. За даними берлінської поліції, захід завершився без серйозних інцидентів і майже без інцидентів.

Вимоги щодо освіти

Протестувальники тримали плакати із закликами підтримати освіту, інвестувати в людей, а не у війну, та відмовитися від скорочень і військових бюджетів. Учасники акцій заявляли, що багаторічне урізання видатків призвело до нестачі коштів у школах і проблем у сфері державних послуг.

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Представники студентських об’єднань також критикували уряд канцлера Фрідріха Мерца за плани реформ у системах охорони здоров’я та пенсійного забезпечення, а також за підхід до кліматичної кризи. Студентка Мішель сказала, що долучилася до протесту через пріоритетність, яку уряд, на її думку, надає великому капіталу та військовому бюджету над соціальними витратами.

Заперечення проти військової служби

Частина учасників виступила проти нового закону про військову службу, який передбачає обов’язкові медичні огляди. Критики цієї ініціативи вважають, що вона може стати кроком до запровадження обов’язкового призову найближчим часом.

17-річна Анастасія заявила, що протестує насамперед проти обов’язкової військової служби та не вважає подальшу мілітаризацію способом розв’язання конфліктів. Деякі учасники також висловлювали солідарність зі студентськими рухами у Франції, Бельгії та Італії. Водночас найбільша студентська організація BSK і молодіжне крило Соціал-демократичної партії Німеччини Jusos відкликали підтримку протестів, пославшись на недостатню прозорість ініціативи Gen Z Regelt.

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