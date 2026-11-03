У Німеччині прогнозують підвищення пенсій на 4,1% у 2027 році — Der Spiegel

У Німеччині 21 мільйон пенсіонерів, застрахованих у системі обов’язкового пенсійного страхування, можуть отримати підвищення виплат на 4,1% з 1 липня 2027 року. Такий прогноз федеральний уряд заклав до проєкту звіту про пенсійне страхування за 2026 рік, повідомляє Der Spiegel.

Попередній розрахунок

Цифра є попередньою: дані для коригування пенсій улітку 2027 року мають бути доступні в березні 2027 року. Перша оцінка, зроблена восени 2025 року, передбачала зростання на 3,7%. Водночас улітку прогнозували підвищення на 4,4%.

За підвищення на 4,1% щомісячна пенсія розміром 1 тисяча євро збільшиться на 41 євро. У липні 2026 року пенсійні виплати в Німеччині вже зростали на 4,24%.

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Внески у 2027 році

Ключовим чинником для розрахунку пенсійної індексації є прогноз динаміки заробітних плат. На розмір підвищення також впливає встановлення нижньої межі рівня пенсійного забезпечення, яку коаліція затвердила під час першої пенсійної реформи наприкінці 2025 року.

До 2031 року рівень пенсій не має опускатися нижче 48% відносно доходів. Ставка внеску до системи обов’язкового пенсійного страхування у 2027 році, за прогнозом, залишиться на рівні 18,6% валового доходу. У 2028 році її прогнозують на рівні 19,7%, а у 2040 році — 21%.

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