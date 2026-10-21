У Німеччині студентська ініціатива закликала до протестів 31 жовтня — Anadolu Agency

У Німеччині студентська ініціатива Gen Z steht auf закликала провести 31 жовтня протести в Берліні, Гамбурзі, Кельні, Франкфурті, Мюнхені та інших містах. Учасники акцій планують порушити питання скорочення витрат на освіту й соціальну сферу, зростання вартості життя та планів щодо військового призову, повідомляє Anadolu Agency.

Позиція ініціативи

Співзасновник Gen Z steht auf Акрам Село заявив місцевим медіа, що демонстрації мають відбутися мирно. За його словами, ініціатива однозначно відмежовується від будь-яких проявів насильства.

У позиційному документі рух вимагає проводити політику, що передбачає інвестиції в освіту, соціальну безпеку, охорону здоров’я та доступне житло, а не заощадження коштом молодого покоління. Організатори заявили, що не хочуть, аби рішення про їхнє майбутнє ухвалювали без їхньої участі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Застереження поліції

Берлінська поліція висловила занепокоєння, що радикальні групи можуть використати студентські протести у власних інтересах. Речник поліції Флоріан Нат повідомив агентству DPA, що правоохоронці уважно з’ясовуватимуть, чи йдеться про легітимні студентські протести, чи хтось намагається використати ніч Геловіну для інших цілей.

Джерела у сфері безпеки повідомили медіа, що радикальні групи можуть спробувати влаштувати вуличний безлад, підпали або сутички з поліцією, прикриваючись протестами.

Читай нас у