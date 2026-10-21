У Німеччині тимчасово відключили сайти університетів і лікарень через кіберзагрозу

У Німеччині тимчасово припинили роботу низки сайтів державних установ, університетів і лікарень після виявлення двох критичних вразливостей у мові програмування PHP. Після виходу оновлень безпеки частину вебресурсів вдалося відновити, проте деякі сайти досі залишаються недоступними.

"Низка установ через вразливість превентивно відключила свої онлайн-сервіси", - зазначає видання.

Зокрема, рекомендацій щодо тимчасового припинення роботи сайтів дотрималися університети, міські адміністрації та лікарні. Частина їхніх інтернет-ресурсів стала тимчасово недоступною.

Федеральне відомство з інформаційної безпеки Німеччини (BSI) оприлюднило офіційне попередження, присвоївши загрозі рівень "3/помаранчевий", що означає надзвичайно високий ризик.

У відомстві наголосили, що виявлені вразливості мають "винятково високий потенціал загрози", а для запобігання серйозним порушенням роботи інформаційних систем необхідно негайно вжити захисних заходів.

Йдеться про дві критичні вразливості, відомі під спільною назвою PHP2Shell, які загрожують роботі вебсайтів і онлайн-сервісів у всьому світі. Вони можуть дозволити зловмисникам дистанційно запускати шкідливий програмний код на незахищених серверах без попередньої авторизації. У разі успішної атаки хакери можуть отримати повний контроль над вебсайтом, викрасти конфіденційні дані користувачів або використати сервер для подальших кібератак.

PHP використовується для роботи великої кількості інтернет-ресурсів – від невеликих блогів до великих новинних порталів, інтернет-магазинів і систем управління контентом. Зокрема, на цій мові програмування базуються WordPress, Joomla!, Moodle та Typo3.

За оцінками фахівців, лише на платформі WordPress у світі працюють від 400 до 500 млн вебсайтів.

Розробники PHP у середу, 21 жовтня, випустили оновлені версії програмного забезпечення, в яких усунуто виявлені вразливості.

BSI закликало адміністраторів інтернет-ресурсів негайно встановити оновлення, а за потреби – повністю відключити сервери від мережі до завершення захисних заходів. Особливу небезпеку становлять застарілі версії PHP, які більше не підтримуються розробниками.

Водночас для звичайних користувачів інтернету безпосередньої необхідності вживати спеціальних заходів немає, оскільки вразливості стосуються серверів, а не їхніх смартфонів чи комп'ютерів. Однак, вони можуть опосередковано постраждати через перебої в роботі онлайн-сервісів або можливі витоки персональних даних.

Про це повідомляється із посиланням на Tagesschau.

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