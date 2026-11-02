У Німеччині в геловінських солодощах знайшли голки — Der Spiegel

У кількох федеральних землях Німеччини діти та батьки виявили голки в солодощах, зібраних на Геловін. Про це повідомляє Der Spiegel.

Голки у зібраних ласощах

За даними видання, такі знахідки зафіксували в багатьох населених пунктах. Голки знаходили у солодощах, які діти зібрали під час святкування Геловіну, зокрема в жувальних цукерках.

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На фото, оприлюдненому поліцією Ліппе, показано голку в жувальній цукерці, яку знайшли в місті Бад-Зальцуфлен. У матеріалі не уточнюється кількість виявлених предметів чи місця всіх інцидентів.

Поліція проводить розслідування

Особи причетних до цих випадків і їхні мотиви наразі невідомі. Поліція розслідує інциденти у зв’язку з небезпечним тілесним ушкодженням. Der Spiegel також звернув увагу батьків на потребу перевіряти зібрані дітьми геловінські солодощі перед вживанням.

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