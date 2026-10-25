У Німеччині відбулися маневри за участю 2,5 тисячі військових — Interia

На базі Сеннелагер на північному заході Німеччини відбулися спільні навчання Rhino Titan за участю понад 2,5 тисячі військових із Великої Британії та Франції. Серед учасників були 600 парашутистів. За даними Interia, це одна з найбільших повітрянодесантних операцій Великої Британії за останні два десятиліття.

Десантування з літаків A400M

Британське Міністерство оборони повідомило, що під час навчань військових і спеціальне обладнання вперше десантували з малої висоти з транспортних літаків RAF A400M. У маневрах брали участь військовослужбовці 16-ї повітрянодесантної бригади Великої Британії.

Ця бригада входить до складу Глобальних сил реагування, які підтримуються у стані дуже високої готовності для реагування на гуманітарні та воєнні кризи в різних частинах світу.

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Тренування проти дронів і засобів РЕБ

Під час Rhino Titan військові тренувалися протидіяти умовному противнику, оснащеному безпілотниками та засобами радіоелектронної боротьби. За інформацією Interia, подібні технології Російська Федерація могла б застосувати в разі нападу на НАТО.

Командувач 16-ї повітрянодесантної бригади бригадир Ед Картрайт заявив, що навчання були зосереджені на обороні території НАТО та викликах сучасного поля бою.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг зазначив, що масштабні навчання з французькими та німецькими союзниками мають продемонструвати спроможність швидко забезпечити потужну повітряну підтримку там, де це необхідно для захисту території НАТО. Він також назвав поєднання військ і спеціалізованого обладнання необхідним для стримування противників.

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