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Заклики Росії повернутися до архітектури НАТО станом на 1997 рік є несерйозними. Адже за такою логікою Москва мала б повернути Україні окуповані Крим і Донбас.

Вадефуль покепкував із РФ

За словами глави МЗС Німеччини Йоганна Вадефуля, Росія не готова відмовитися від захоплених українських територій, тому її вимоги щодо повернення НАТО до попередніх кордонів не мають сенсу.

Він також наголосив, що Європа вже має сформовану архітектуру безпеки, основи якої закладено.

Гельсінським заключним актом 1975 року,

Паризькою хартією,

Будапештським меморандумом.

Він підкреслив, що Росія повинна дотримуватися міжнародно-правових зобов'язань, які брала на себе.

"Вони повинні дотримуватися цих правових рамок, які самі підписали. Саме це є основою європейської безпеки, і ми завжди її захищатимемо",- наголосив міністр.

Зміцнення оборони Європи

Вадефуль каже, що країнам Європи доведеться вибудовувати власну безпеку в умовах протистояння з Росією.

"На жаль, ми повинні визнати, що мир і стабільність у Європі ми матимемо лише всупереч Росії, а не разом із Росією. Це наш тверезий аналіз", - заявив він.

За словами міністра, саме тому держави НАТО повинні зміцнювати Альянс і власні оборонні спроможності.

Окремо Вадефуль висловив солідарність із Польщею на тлі російських провокацій. Він впевнений, що союзники по НАТО готові обороняти свою територію.

"Ми завжди захищатимемо кожен сантиметр території НАТО. Це абсолютно зрозуміло. Тому, пане Путін, не помиляйтеся. Ми - оборонний Альянс, але ми готові захищати себе, наші країни та наш Альянс", - заявив він.

Про це повідомляється з посиланням на заяву федерального міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля під час Парламентської асамблеї НАТО у Берліні, передає "Укрінформ".

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