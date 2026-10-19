У Німеччині автоконцерн Volkswagen може заморозити зарплати для 660 тисяч працівників у світі до 2030 року. Про такі плани заявила Глобальна рада працівників компанії, яка, за її словами, отримала внутрішню інформацію про наміри правління, повідомляє TimesLIVE.

Позиція компанії та профспілки

Volkswagen відмовився коментувати цю інформацію. Представник компанії зазначив, що новий раунд переговорів пізніше цього тижня стане майданчиком для обговорення будь-яких пропозицій щодо витрат на оплату праці.

Глобальна рада працівників назвала підхід керівництва абсурдним і заявила, що очікує серйозного спротиву реалізації плану, яку вважає малореалістичною. Представник німецької профспілки IG Metall наголосив, що питання оплати праці у Volkswagen мають вирішуватися за столом переговорів, а не розпорядженням правління.

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Можливі скорочення

За даними Süddeutsche Zeitung, яка раніше повідомила про цю ініціативу з посиланням на внутрішні документи, відсутність підвищення зарплат через інфляцію може означати для працівників, яких це торкнеться, втрату близько 10% доходу.

Газета також повідомила, що нові глобальні управлінські правила, які мають набути чинності у четвертому кварталі, передбачають скорочення змінної частини оплати праці, спеціальних виплат, пільг і робочих місць. Відносини між Volkswagen та представниками працівників останніми місяцями погіршилися на тлі найрадикальнішої реструктуризації в історії німецької автомобільної групи, яку проводить генеральний директор Олівер Блюме.

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