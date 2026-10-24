У Німеччині взяли під варту підозрюваного у спробі вступу до ІДІЛ — Der Spiegel

У Німеччині 21-річного громадянина країни взяли під варту після його екстрадиції до країни. Слідчий суддя Федерального суду в Карлсруе постановив виконати ордер на арешт, повідомляє Der Spiegel, посилаючись на підтвердження речниці Федеральної прокуратури агентству dpa. За даними видання, чоловіка екстрадували до Німеччини в п’ятницю.

Поїздка через Ефіопію

За версією Федеральної прокуратури, у січні 2025 року підозрюваний вирушив із Берліна до Ефіопії. Він нібито планував потрапити до Сомалі, приєднатися там до терористичного угруповання «Ісламська держава» та пройти підготовку як бойовик.

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До Сомалі чоловік не дістався. Натомість, як стверджує прокуратура, він поїхав до Пакистану, щоб приєднатися до «Ісламської держави» там. У лютому 2025 року його затримали в Пакистані.

У чому підозрюють чоловіка

Федеральна прокуратура Німеччини підозрює 21-річного чоловіка у спробі членства в терористичній організації за кордоном, а також у підготовці тяжкого насильницького злочину, що становить загрозу державі. Згідно з німецьким законодавством, такий склад злочину може охоплювати виїзд із Німеччини для участі в діяльності терористичної організації за кордоном або проходження підготовки в ній.

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