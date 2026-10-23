У Німеччині зафіксували понад тисячу прольотів дронів над критичними об’єктами

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У Німеччині з початку 2026 року до 19 серпня зареєстрували 1034 випадки прольоту безпілотників над об’єктами критичної інфраструктури, військовими об’єктами та підприємствами оборонної промисловості.

Про це йдеться в матеріалі CORRECTIV із посиланням на внутрішні документи Спільного центру протидії гібридним загрозам (GAZ Hybrid).

У звіті Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини (BKA), підготовленому для GAZ Hybrid, зазначається, що рівень гібридних загроз у країні залишається високим і стає дедалі складнішим.

«Рівень гібридної загрози в Німеччині вже тривалий час залишається стабільно високим і стає дедалі складнішим», — йдеться у звіті BKA.

Найбільше випадків прольоту безпілотників над чутливими об’єктами з травня до серпня зафіксували в Нижній Саксонії. Там розташовані важливі військові об’єкти, зокрема військово-морські бази.

Також у документах згадуються 163 випадки підозри у диверсіях. Вони стосувалися залізничної інфраструктури, об’єктів Бундесверу, електропідстанцій, енергетичних об’єктів, веж зв’язку та адміністративних установ.

Станом на 19 серпня правоохоронці Німеччини розпочали розслідування у 25 справах за підозрою у шпигунстві. Із них 13 стосувалися кібершпигунства. Ще у 39 випадках Федеральне відомство кримінальної поліції проводило попередні перевірки.

Митна кримінальна служба Німеччини також зафіксувала 12 випадків незаконного придбання технологій і спеціальних знань для створення зброї масового знищення в інтересах іноземних держав. У семи випадках країною призначення була Росія, у трьох — Іран, ще по одному випадку стосувалися Білорусі та Іраку.

Окремо німецькі спецслужби відстежують випадки транснаціональних репресій — стеження, залякування та переслідування людей іноземними державами на території Німеччини.

Із 17 червня до 19 серпня зареєстрували 20 таких випадків. Дев’ять із них пов’язують з Іраном, три — з Росією, один — із Китаєм.

За даними CORRECTIV, внутрішні документи GAZ Hybrid уперше дають змогу оцінити масштаби окремих видів гібридної діяльності в Німеччині. Йдеться, зокрема, про шпигунство, незаконне придбання технологій для створення зброї масового знищення та переслідування людей іноземними державами.

Раніше ЄС продовжив санкції проти росіян за гібридні атаки до жовтня 2027 року.

Одночасно Росія та Іран посилюють гібридні кампанії проти Великої Британії.

В той же час Москву розлютила заяви Бельгії про російські гібридні атаки.

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