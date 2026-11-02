У Німеччині затримали 19-річного за підозрою у двох замахах на вбивство — Der Spiegel

У Німеччині правоохоронці заарештували 19-річного жителя району Тутлінген у землі Баден-Вюртемберг. Його підозрюють у спробах довести до самогубства дитину та неповнолітню дівчину; йому, серед іншого, інкримінують два замахи на вбивство. Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на Центр кіберзлочинності Баден-Вюртемберга та поліцію Констанца.

За даними слідства, чоловік міг заснувати в інтернеті активну групу із садистської спільноти, відомої як мережа COM, і залишався активним у ній до останнього часу. Разом з іншими учасниками він нібито через стримінгові сервіси намагався схилити дитину та підлітку до самогубства. За даними правоохоронців, потерпілі вчинили небезпечні для життя дії. Неповнолітня потерпіла перебуває за кордоном, а особу дитини досі не встановили.

Інші епізоди справи

Слідчі також підозрюють 19-річного у трьох випадках схиляння дівчат віком від 12 до 15 років до самоушкоджень. Крім того, за версією слідства, він схилив 13-річну дівчину з Німеччини надіслати оголені фотографії.

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Одночасно із затриманням слідчі провели обшуки на п’яти об’єктах і вилучили електронні носії, які можуть мати доказове значення. Підозрюваний перебуває під вартою.

Зв’язок із мережею COM

Мережа 764, або COM, останніми місяцями неодноразово фігурувала у справах про онлайн-садизм. За інформацією правоохоронців, її учасники шукають психологічно вразливих дітей і підлітків на ігрових платформах та в соціальних мережах, маніпулюють ними й змушують до самоушкоджень або сексуальних дій перед камерою.

До цієї онлайн-сцени, за версією слідства, належав також молодий чоловік із псевдонімом White Tiger. Його з січня судять у Гамбурзі, зокрема за обвинуваченнями у вбивстві та замаху на вбивство. Слідство вважає, що він схиляв підлітків до насильства над собою та самогубства.

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