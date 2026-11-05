У Німеччині затримали українку за підозрою у вбивстві 13-річного хлопчика

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У німецькому Мюнхені затримали громадянку України, яку підозрюють у вбивстві 13-річного хлопчика. Раніше в одному з міських готелів виявили тіло неповнолітнього українця, а також жінку з тяжкими пораненнями.

Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії.

За інформацією Генконсульства, українські дипломати звернулися до місцевої поліції, яка підтвердила затримання громадянки України в одному з готелів Мюнхена.

«У відповідь на звернення консулів Генерального консульства України в Мюнхені до місцевої поліції отримано підтвердження факту затримання громадянки України в одному з готелів Мюнхена. Попередньо вона підозрюється у вбивстві дитини», — повідомили дипломати.

У консульстві додали, що матеріали справи передали до суду, який має розглянути їх 6 листопада.

Що відомо про загибель дитини

За даними німецького видання Süddeutsche Zeitung, вранці 4 листопада в номері готелю Eden Hotel Wolff поблизу центрального залізничного вокзалу Мюнхена виявили тіло 13-річного хлопчика.

Близько 9:40 дитину знайшов працівник готелю. У номері також перебувала тяжко поранена 37-річна жінка, яку госпіталізували до місцевої лікарні.

Німецьке видання повідомляло, що хлопчик і жінка походять з України та останнім часом проживали в Німеччині. Поліція розпочала розслідування обставин загибелі дитини. Правоохоронці не розголошували характеру поранень та не повідомляли, яким знаряддям могли бути завдані смертельні травми.

Водночас Süddeutsche Zeitung із посиланням на власну інформацію писало про версію, за якою жінка могла вбити дитину, а потім спробувати вчинити самогубство. Поліція офіційно цієї версії не підтверджувала.

Про затримання повідомили в Генеральному консульстві України в Мюнхені у відповіді на запит журналістів.

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