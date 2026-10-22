У Німеччині затримали українця за підозрою у шпигунстві для РФ

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У четвер, 22 жовтня, Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини затримало громадянина України Вадима Й. Його підозрюють у співпраці з російською розвідкою та шпигунстві на користь РФ. За версією слідства, чоловік збирав інформацію про військові об’єкти НАТО.

Затримання українця відбулося у четвер в районі Одер-Шпрее, що у федеральній землі Бранденбург, на підставі ордера на арешт від 15 жовтня.

Вадима Й. підозрюють у тому, що він діяв на користь розвідувальної служби іноземної держави. Стверджується, що підозрюваний щонайпізніше з липня 2025 року через посередника підтримував контакт із російською розвідкою.

Він збирав інформацію військового значення на території Німеччини. Сюди входили, зокрема, відомості про виробництво бронетехніки, боєприпасів та вибухових речовин, а також про персонал і військові об’єкти на територіях, що забезпечують захист східного флангу НАТО. Частина інформації була загальнодоступною, а іншу обвинувачений цілеспрямовано отримував від осіб, пов’язаних з європейською оборонною галуззю.

За даними Der Spiegel, він цікавився 45-ю танковою бригадою Бундесверу, так званою "литовською бригадою", яка наступного року має бути повністю розгорнута в Литві та готова до бойових дій.

Прокуратура повідомила, що у п’ятницю, 23 жовтня, підозрюваного доставлять до слідчого судді Федерального верховного суду, який оголосить йому постанову про затримання та ухвалить рішення щодо застосування попереднього ув’язнення.

Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на повідомлення Федеральної прокуратури Німеччини.

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