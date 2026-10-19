Магістрат у Нью-Делі, Індія, продовжив на два дні строк тримання під вартою двох лідерів молодіжного руху Cockroach Janta Party (CJP) — Ашутоша Ранки та Саурава Даса. Їх узяли під варту 14 жовтня, повідомляє Dawn.

Причини затримання

Поліція заявила, що Даса та Ранку затримали через нібито неодноразові спроби порушити громадський спокій і закон. За версією правоохоронців, активісти перестрибнули через поліцейські барикади на Джантар-Мантарі, давньому протестному майданчику в центрі столиці, щоб помахати національним прапором.

У заяві поліції також зазначили, що врахували нібито спроби обох чоловіків закликати інших через соціальні мережі до подібних незаконних дій. Телевізійні кадри показали, як Ранку та Даса після слухання вивозили від поліцейської дільниці синім поліцейським фургоном.

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Вимоги протестувальників

Активісти CJP та опозиційні партії вимагають відставки головного виборчого комісара Індії. Вони звинувачують виборчий орган у маніпуляціях зі списками виборців на користь партії прем’єр-міністра Нарендри Моді. Виборча комісія заперечила будь-які неправомірні дії.

Керівниця юридичного напряму руху Ратна Сінгх назвала продовження тримання під вартою пародією на систему правосуддя. Джантар-Мантар уже понад тиждень перекритий жовтими металевими бар’єрами та охороняється працівниками безпеки. Минулого тижня поліція Делі повідомила, що виключила це місце з переліку дозволених майданчиків для протестів.

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