У Нью-Делі тисячі людей вимагали відставки голови виборчої комісії — NPR

У Коннот-Плейсі, одному з найбільш жвавих комерційних районів Нью-Делі в Індії, тисячі людей вимагали відставки голови Виборчої комісії Гьянеша Кумара. Учасники акції розмахували державними прапорами Індії та виступали проти перегляду списків виборців, повідомляє NPR.

Суперечки через списки виборців

Протести молодіжних активістів і опозиційних партій посилилися на тлі перевірки виборчих реєстрів. За даними Associated Press, від минулого року зі списків вилучили понад 130 млн імен. Критики процедури стверджують, що вона має політичні мотиви, може позбавити права голосу ще мільйони людей і непропорційно зачіпає меншини, зокрема мусульман.

Виборча комісія та адміністрація прем'єр-міністра Нарендри Моді ці звинувачення відкидають. Вони заявляють, що перегляд реєстрів потрібен для вилучення дубльованих записів і тих, хто не має права голосу.

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Затримання лідера руху

Акцію скликав молодіжний рух «Тарган», засновника якого Абхіджита Діпке поліція затримала перед початком демонстрації. Відео, оприлюднене в Instagram руху, зафіксувало, як правоохоронці перехопили активіста на вулиці, посадили в поліцейський автомобіль і відвезли. У четвер Діпке сказав журналістам, що розмахування індійським триколором не є злочином.

Поліція раніше закликала людей не долучатися до мітингу, дозволивши лише невеликій групі зібратися з прапорами та виконати державний гімн. Влада також закрила Центральний парк у Коннот-Плейсі на п'ятницю та суботу. На місці чергували підрозділи поліції для розгону масових заворушень, однак демонстрантів було значно більше за силовиків.

Рух «Тарган» виник цього літа як сатирична онлайн-кампанія після того, як головний суддя Індії порівняв безробітних молодих людей із паразитами. Молодь перетворила образ таргана на символ стійкості, а рух згодом поширився країною. За інформацією AP, липневі протести, організовані рухом, призвели до відставки міністра освіти в уряді Моді.

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