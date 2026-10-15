У Нью-Йорку пройшла акція протесту проти послаблення санкційного тиску на рф

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На Таймс-сквер у центрі Нью-Йорка відбулася масова акція протесту проти послаблення економічного та санкційного тиску на росію. Організатором мітингу виступила ініціатива Rebirth.Ukraine під гаслом «Угоди коштують життів» (Deals Cost Lives).

Мітинг став відповіддю на нещодавні рішення адміністрації США щодо поступок у сфері енергетики, зокрема підписання «дизельної угоди», яка тимчасово знімає мита та обмеження на експорт російського пального до квітня 2027 року.

Учасники акції наголосили, що поступки Кремлю не зупиняють агресію: анонсоване Вашингтоном «енергетичне перемир’я» було порушене росією вже 14 жовтня під час масованого балістичного удару по електроенергетичних та нафтогазових об'єктах Києва, Київщини та Харкова.

Президент України Володимир Зеленський піддав різкій критиці політику зняття санкцій в обмін на недієві обіцянки рф, заявивши, що подібні рішення свідчать про послаблення позиції ключових партнерів.

Про це повідомив журналіст Остап Ярош.

Колумніст британського видання The Telegraph Джейк Волліс Сімонс вважає, що дії президента США Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска послаблюють позиції України й створюють переваги для Росії.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Росія помилилася, зосередивши свої розрахунки під час переговорів виключно на Сполучених Штатах. За її словами, Москва не зможе змусити Україну капітулювати завдяки домовленостям із Вашингтоном, а Європа й надалі надаватиме Києву підтримку.

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