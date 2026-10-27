У Нью-Йорку трьох братів Александерів засудили до 30 років — BBC News

Суд у Нью-Йорку, США, засудив братів Тала Александера, Орена Александера та Алона Александера до 30 років ув’язнення кожного. У березні їх визнали винними у використанні статків і соціального статусу, щоб заманювати жінок на вечірки та до розкішних будинків, де вони вчиняли сексуальне насильство.

Як повідомляє BBC News, у вівторок суд заслухав 12 постраждалих, зокрема жінку, яка не давала свідчень під час розгляду справи. Багато з них просили призначити братам максимальне покарання — довічне ув’язнення.

Свідчення постраждалих

Під час п’ятитижневого судового процесу 11 жінок, серед яких були й ті, хто на момент нападів був неповнолітнім, свідчили про дії братів. За їхніми свідченнями, брати дарували їм подарунки та доправляли літаком до Аспена і на Багами, де давали наркотики, а потім ґвалтували.

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Прокурори заявили, що така модель поведінки братів почалася ще в старшій школі, хоча в суді розглядали злочини, скоєні з 2008 року. За даними обвинувачення, жінкам підмішували наркотики у напої, фізично стримували їх під час нападів та ігнорували крики і прямі прохання зупинитися.

Позиції сторін

Прокурорка Елізабет Еспіноса наполягала на максимальному покаранні, заявивши, що брати роками відпрацьовували методи заманювання жінок обіцянками розкоші. Захист стверджував, що сексуальні контакти були добровільними, та просив призначити кожному з обвинувачених найменший можливий строк — 15 років.

Талу Александеру 40 років, а близнюкам Орену й Алону — по 39. Тал та Орен продавали елітну нерухомість у Нью-Йорку та Маямі, а Алон працював у сімейній охоронній компанії Kent Security. Під час оголошення вироку брати не виявили емоцій.

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