У Нью-Йорку виставлять на аукціон рукопис Кінга з оцінкою понад $10 млн — The Guardian

Аукціонний дім Christie’s у Нью-Йорку в січні виставить на торги рукописний фінальний варіант промови Мартіна Лютера Кінга-молодшого I Have a Dream, виголошеної 1963 року. Документ, який аукціонний дім називає єдиним відомим рукописним фінальним повним варіантом промови, оцінюють більш ніж у 10 млн доларів, повідомляє The Guardian.

Сім сторінок із правками

Рукопис складається із семи жовтих аркушів, написаних синім чорнилом. На сторінках є виправлення та закреслення, які, за оцінкою Christie’s, дають змогу простежити процес роботи Кінга над текстом.

За даними аукціонного дому, Кінг завершив рукопис у ранні години 28 серпня 1963 року в готелі Willard у Вашингтоні. Він прагнув обмежити виступ п’ятьма хвилинами та працював над формулюваннями після обговорень із радниками, серед яких був його спічрайтер Едвард Т. Клейтон.

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Документ знайшли у шухляді

Вдова Клейтона Ксернона виявила рукопис у шухляді його столу наприкінці 1990-х, однак тоді не знала, що це єдиний відомий фінальний варіант, і повернула документ на місце. У 2024 році вона знайшла його повторно, після чого експерти встановили унікальність рукопису.

У цьому варіанті немає слів I Have a Dream. Christie’s заявив, що Кінг спонтанно додав цю фразу під час виступу в день маршу за громадянські права у Вашингтоні.

Сторінки покажуть публіці в Christie’s з 15 до 21 січня, після чого їх продадуть одним лотом. Кошти від продажу мають передати кільком благодійним організаціям, зокрема Центру Кінга в Атланті.

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