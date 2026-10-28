У Норвегії Намдару висунули обвинувачення в організації нападу з гранатою — The National

У Норвегії 21-річному Алі Намдару висунули обвинувачення в організації нападу з гранатою на суші-ресторан у Стреммені, приблизно за 20 км на схід від Осло. За версією слідства, до атаки залучили 15-річного підлітка.

Як повідомляє The National, 22 жовтня минулого року хлопець кинув гранату до закладу після того, як його нібито завербували через чат у Signal. Підліток, якому нині 16 років, визнав у суді, що кинув гранату, однак заперечив причетність до організованої злочинності.

Версія слідства

Під час слухання повідомили, що користувач Signal із псевдонімом Joker зв’язався з підлітком і переконав його здійснити напад. За даними суду, слідчі дійшли висновку, що за цим псевдонімом стояв Намдар, з огляду на інші подібні справи, які могли бути пов’язані з ним.

Прокурорка поліції Аня Стенерсен заявила норвезькому телеканалу TV 2, що слідство вважає Намдара організатором і замовником нападу. Національна служба кримінальних розслідувань Норвегії також перевіряє, чи міг він перевозити дітей і молодь для здійснення атак.

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Затримання та розшук

Намдара, якого джерело називає ймовірним провідним учасником злочинної мережі Foxtrot, нещодавно затримали в Марокко на запит шведської влади. Його внесли до переліку найбільш розшукуваних у Європі підозрюваних; він очікує на екстрадицію.

У Швеції Намдара розшукують у зв’язку з 18 правопорушеннями, зокрема замахами на вбивство. Серед справ, у яких його розшукують, — організація замаху на іранського дисидента Арвіна Хошнуда. За словами Стенерсен, на час затримання в Марокко Намдара також підозрювали у причетності до іншого нападу з гранатою, стрілянини по будинку та викрадення людини.

США та Велика Британія запровадили санкції проти мережі Foxtrot і її засновника Рави Маджида через атаки на єврейські та ізраїльські об’єкти, які, за даними цих країн, здійснювалися від імені Ірану із залученням підлітків, завербованих через соцмережі.

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