Стратегічний мідний рудник Nussir поблизу Гаммерфеста на півночі Норвегії має перейти до бізнесмена Артема Волинця, який має громадянство Росії та Великої Британії. Продаж викликав критику з боку норвезьких політиків і профспілок, які вимагають від влади пояснень щодо ризиків для національної безпеки.

Як повідомляє RMF24, рудник розташований на найбільшому мідному родовищі в північній частині країни. Запаси оцінюють у 60 млн тонн мідної руди. Європейський Союз торік визнав проєкт важливим для сировинної безпеки Європи, а початок видобутку заплановано на 2028 рік.

Рудник розташований біля газового термінала

Nussir міститься приблизно за 30 км від газового термінала на острові Мелкьоя, що належить компанії Equinor. Там скраплюють і експортують до Європи природний газ. Щороку через термінал проходить 6,5 млрд кубометрів газу — цього обсягу, за даними видання, достатньо для потреб 6,5 млн домогосподарств.

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Уряд пояснював деталі угоди парламенту

Артем Волинець раніше працював на російських олігархів Олега Дерипаску, Віктора Вексельберга та Сулеймана Керімова, які перебувають під західними санкціями через близькість до російської влади. Він також очолював En+ і «Русал» та входив до керівних органів «Норнікелю».

Норвезькі профспілки закликали до націоналізації ключових підприємств і родовищ, щоб не допустити їхнього переходу до структур, пов’язаних із недружніми державами. Міністерка промисловості Сесіліє Мюрсет у вівторок представила деталі продажу на закритому засіданні парламенту. Влада Норвегії заявила, що угоду ретельно перевірили з погляду національної безпеки.

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