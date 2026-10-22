У Норвегії зняли з продажу фрагмент Тори після реакції Ізраїлю — Jerusalem Post

Норвезький аукціонний дім Valkyrie Historical Auctions зняв із продажу фрагмент сувою Тори, який у каталозі описували як пограбований німецькими військовими СС під час Голокосту. Це сталося після різкої реакції Міністерства закордонних справ Ізраїлю, повідомляє Jerusalem Post.

Опис лота та реакція Ізраїлю

В описі лота аукціонний дім зазначав, що рукописний фрагмент на телячому пергаменті має сліди пошкодження, ймовірно вогнем. За наведеною в каталозі версією, солдат СС використав його як пакувальний папір для відправлення посилки до Німеччини. На пергаменті частково можна було прочитати дані польового підрозділу військового та адресу одержувача.

Оціночну ціну фрагмента визначили на рівні від 1,5 тисячі до 2 тисяч доларів. Ізраїльське МЗС назвало виставлення такого предмета на торги морально неприйнятним. У відомстві також згадали пропозицію уряду Норвегії припинити фінансування поїздок норвезьких школярів до колишніх нацистських концтаборів.

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Лот позначили як проданий

Після завершення аукціону фрагмент був позначений як проданий за 8,5 тисячі доларів. Разом із 25-відсотковою комісією покупця загальна сума мала становити 10 625 доларів. Водночас представник Valkyrie Historical Auctions заявив норвезькому виданню Verdinytt, що лот відкликали приблизно за десять хвилин до початку торгів.

За його словами, через брак часу аукціонний дім не міг технічно прибрати позицію з системи, тому зробив власну ставку, достатньо високу, щоб її ніхто не перевищив. Представник також повідомив, що пергамент планують передати некомерційній організації RUTH Remember Us The Holocaust у Сан-Дієго, штат Каліфорнія.

Норвезько-ізраїльський активіст Он Ельпелег заявив, що речі, які належали єврейським жертвам Голокосту, слід повертати законним власникам або їхнім нащадкам, а якщо це неможливо — передавати до Єврейського музею в Осло.

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