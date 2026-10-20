У Новій Зеландії служба парламентської безпеки отримала 216 звернень — Anadolu Agency

Служба безпеки парламенту Нової Зеландії отримала 216 звернень по допомогу з 28 вересня до 18 жовтня, з яких 81 потребувало операційного виїзду. Про це Anadolu Agency повідомляє з посиланням на Radio New Zealand.

Посилення заходів безпеки

Спікер парламенту Джеррі Браунлі заявив, що кількість погроз на адресу новозеландських законодавців за останні три роки зросла надзвичайно різко. За його словами, це спонукало парламент посилити заходи безпеки та запровадити найсуворіший досі протокол взаємодії з поліцією Нової Зеландії.

Генеральний директор Парламентської служби Рафаель Гонсалес-Монтеро повідомив, що підрозділ з питань безпеки, інформації, ризиків і консультування підтримує депутатів під час публічних заходів і поїздок, а також у відповідь на протести та загрозливу поведінку. Службу розширили напередодні виборів через посилення занепокоєння безпекою.

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Погрози та напад в Австралії

Браунлі пов’язав посилення ворожості з економічним тиском, суспільним невдоволенням і глобальною нестабільністю. Він також зазначив, що соціальні мережі посилюють образливу поведінку. За словами спікера, тривале залякування може ізолювати обраних представників від громад, а демократія є відносно крихкою.

Заява пролунала після нападу у штаті Вікторія в Австралії на незалежну депутатку Гелен Гейнс, яку збив автомобіль. Вона зазнала критичних травм і втратила ногу. Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе засудив напад. Новозеландська влада не розкриває подробиць конкретних погроз із міркувань безпеки.

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