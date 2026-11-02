У Пагоса-Спрінгс попередили про можливу катастрофічну повінь — The Guardian

У місті Пагоса-Спрінгс у штаті Колорадо, США, місцева влада попередила про можливу катастрофічну повінь на річці Сан-Хуан після сильних дощів. За прогнозом, пізно ввечері в неділю рівень води міг перевищити 20 футів, або 6,1 метра. Про це повідомляє The Guardian.

Рівень може перевищити показник 1911 року

Пагоса-Спрінгс — місто з населенням понад 2 тисячі людей у Скелястих горах, відоме гарячими джерелами та близькістю до гірськолижних курортів. В офісі шерифа округу Арчулета зазначили, що під час руйнівної повені 1911 року, яка знищила більшість тогочасного міста, Сан-Хуан піднявся приблизно до 17,8 фута, або 5,4 метра.

Станом на захід сонця в неділю рівень річки сягнув близько 14 футів, тобто приблизно 4,3 метра, повідомила речниця округу Вікі Шаффер. Дороги до міста та з нього перекрили, а мешканців, які не отримали розпорядження про евакуацію, попросили залишатися вдома.

Евакуації в Аризоні та Нью-Мексико

Сильні опади також спричинили раптові повені та обов’язкову евакуацію в інших районах південного заходу США. У громадах на півночі Нью-Мексико та в центральній Аризоні через дощі закрили кілька автошляхів.

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У місті Седона в Аризоні влада наказала негайно евакуюватися жителям районів поблизу струмка Оук-Крік, де паводкові води заблокували кількох людей у будинках. Схожі розпорядження видали в окрузі Явапай і громаді Кемп-Верде. В окрузі Гіла оголосили повну евакуацію громади Гісела, розташованої вздовж струмка Тонто-Крік.

За кілька днів очікують два-три місяці дощу

У Тусоні повідомляли про раптові повені, підняття рівня річок і рятувальні операції із застосуванням швидкісних човнів. Метеоролог Національної метеорологічної служби Аарон Гардін заявив, що за кілька днів у регіоні може випасти стільки опадів, скільки зазвичай випадає за два-три місяці.

У Флагстаффі дощ ішов майже безперервно протягом неділі, затоплюючи дороги та перевантажуючи зливову каналізацію. Поліція шукала чоловіка, який упав у стрімкий потік води й не з’явився на поверхні. За оцінками метеослужби, до понеділка в регіоні могло випасти до 10 сантиметрів опадів через серію тихоокеанських штормів.

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