У Пакистані 10,6 млн людей потребуватимуть допомоги у 2026 році — Dawn

У Пакистані близько 10,6 мільйона людей потребуватимуть гуманітарної допомоги у 2026 році, йдеться у звіті міжнародної гуманітарної організації Action Against Hunger. Країну включили до десяти держав із найбільшими продовольчими кризами, повідомляє Dawn.

Де голод найгостріший

У доповіді Ten Largest Global Food Crises, оприлюдненій до Всесвітнього дня продовольства, зазначено, що у десяти країнах із найбільшою концентрацією голоду живуть приблизно 177 мільйонів людей. За останнє десятиліття кількість людей, які потерпають від гострого голоду, подвоїлася і сягнула 266 мільйонів у 47 країнах.

До переліку десяти найбільших продовольчих криз увійшли Нігерія, Конго, Судан, Ємен, Афганістан, М'янма, Бангладеш, Пакистан, Південний Судан і Сирія.

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Причини продовольчої незахищеності

У Пакистані продовольчу незахищеність посилюють стійка бідність, висока інфляція на харчі, зростання вартості життя, обмежені можливості працевлаштування та скорочення доходів домогосподарств. Несприятливі ціни на сільськогосподарську продукцію й загальна економічна нестабільність також послаблюють засоби до існування сімей.

Через нестачу ресурсів для гуманітарної допомоги вразливі родини скорочують споживання їжі, продають виробничі активи та забирають дітей зі шкіл, щоб упоратися з фінансовим тиском. У звіті застерігають, що такі кроки можуть поглибити бідність, погіршити харчування дітей і послабити здатність сімей відновлюватися після майбутніх потрясінь.

Ситуацію ускладнюють повені, посухи, хвилі спеки, прориви льодовикових озер і дедалі нестабільніші мусонні дощі. Вони пошкоджують інфраструктуру, знижують аграрне виробництво та завдають шкоди господарствам, залежним від тваринництва. Локальна нестабільність у провінціях Хайбер-Пахтунхва та Белуджистані, за даними звіту, також порушує доступ до ринків і перешкоджає гуманітарним операціям.

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